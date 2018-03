CUGNOLI, BOTTEGA ARTIGIANA PER RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

CUGNOLI. Inaugurata venerdì 8 febbraio, presso la sede dell’ex Asilo del Comune di Cugnoli la Bottega Artigianale di Falegnameria per ragazzi diversamente abili, un progetto di integrazione tra ragazzi portatori di handicap e giovani che desiderano crescere e mettersi alla prova operando nel mondo del volontariato, voluto dall’Amministrazione Comunale e dal Sindaco Lanfranco Chiola.

L’attività della Bottega, organizzata in collaborazione con l’Associazione Onlus “Vittoria La Città dei Ragazzi”, si concentrerà sulla realizzazione di balocchi in legno - cavallini a dondolo, biciclettine, automobiline. I ragazzi con disabilità, coordinati da un maestro falegname, interagiranno con i giovani volontari che li affiancheranno nello svolgimento delle attività manuali di falegnameria per realizzare i piccoli manufatti.