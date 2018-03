PNEUMATICI RUBATI: 43ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER RICETTAZIONE

ORTONA. Un operaio di Pretoro di 43 anni è stato denunciato, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortona, con l’accusa di ricettazione. L’uomo è stato trovato in possesso di alcuni pneumatici, comprensivi di cerchi in lega, che erano stati rubati, all’inizio di febbraio, all’interno di un autoparco ubicato ad Ortona. Le indagini degli uomini dell’Arma sono scaturite dalla denuncia del proprietario dell’autoparco che, accortosi del furto, si è rivolto ai militari. I carabinieri hanno accertato che i pneumatici sarebbero stati rivenduti in un’officina specializzata nel settore, il cui proprietario era ignaro della provenienza illecita degli stessi.