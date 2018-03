CARNEVALE PESCARA: MULTE FINO A 500 EURO PER CHI USA UOVA E SPRAY

CRONACA. PESCARA. Niente prodotti spray, schiume e polveri maleodoranti o urticanti per Carnevale a Pescara. Il sindaco ha firmato l’ordinanza che vieta categoricamente la vendita e l’uso di tali materiali da sabato 9 febbraio, in vista della festa prevista in piazza Salotto per domenica 10 febbraio, e sino alla giornata del 12 febbraio, martedì grasso. Coloro che saranno sorpresi a violare il dispositivo verranno sanzionati con multe sino a 500 euro.

«E’ evidente», commenta il sindaco Luigi Albore Mascia, «che l’uso improprio e incontrollato di dispositivi e di materiali imbrattanti e urticanti, come spray, polveri, vernici particolari, fialette maleodoranti, o le classiche uova, possono arrecare sicuramente molestie, fastidio e pregiudizio alla sicurezza e pericolo per la popolazione, turbando lo svolgimento della festa e provocando danni al patrimonio cittadino».