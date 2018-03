CARABINIERI NEI LOCALI DEL GIUDICE DI PACE»

POLITICA. FRANCAVILLA AL MARE. Il gruppo democratici per Francavilla ho protocollato una mozione che verrà discussa al prossimo Consiglio Comunale e che ha come oggetto l’istituzione della tenenza dei Carabinieri presso i locali del Giudice di Pace di Francavilla (ex pretura). «Da diversi anni le amministrazioni che si sono succedute hanno cercato vanamente di trovare una soluzione al problema», spiega Stefano Di Renzo. «La città di Francavilla al mare a causa della propria posizione strategica all’interno dell’area metropolitana è divenuta sempre più preda di atti illeciti e meta di soggetti inclini a delinquere e che da ciò deriva un chiaro allarme sociale per l’intera collettività. Si rende pertanto urgente la risoluzione di questa grave problematica. Una soluzione adeguata potrebbe esser individuata nel consentire l’istituzione della tenenza dei carabinieri presso l’attuale edificio ospitante il Giudice di Pace di Francavilla; mi risulta che l’amministrazione stia già vagliando la percorribilità di tale strada e la mozione presentata va nella direzione di rafforzare, dove possibile, la strategia di intervento».