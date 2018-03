FURTO NELLA SEDE DEL COORDINAMENTO REGIONALE AGL: I LADRI SOTTRAGGONO UN BUONO ACQUISTO “IKEA”

TERAMO. Orazio Papili (candidato alla Camera dei deputati) e Giuseppe Ialonardi (Presidente Radicali Abruzzo) hanno depositato oggi, presso la Procura della repubblica di Teramo, tramite il difensore (avv. Vincenzo di Nanna), la denunzia per il furto subito il 5 febbraio 2013.

Sottratti, oltre al buono d’acquisto “Ikea”, solo poche centinaia di euro destinate al pagamento delle spese di gestione della società immobiliare ospitante la sede del coordinamento regionale AGL, Amnistia giustizia e libertà (Via N. Sauro n.71, Teramo).

Un bottino (a dir poco) deludente per gli sfortunati ladri, che non hanno certo potuto sottrare fondi per la campagna elettorale, o “avanzi” di “finanziamento pubblico” ( rectius “rimborsi spese elettorali”) già restituiti.