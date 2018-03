STUDENTESSE INSEGUONO E BLOCCANO LADRO, ARRESTATO A TERAMO

TERAMO. Il ladro ruba il portafoglio dalla borsa poggiata sul sedile del treno Teramo-Pescara ad una studentessa mentre saluta l'amica che l'aveva accompagnata. Le due ragazze se ne accorgono, si lanciano all'inseguimento e lo bloccano mentre scappa a piedi verso il bar della stazione, afferrandolo per i vestiti. E' accaduto ieri sera a Teramo. A finire in manette e' Michele Iacobbe, 36 anni, pugliese, che e' stato arrestato dalla volante della polizia che nel frattempo era stata allertata. Nel cappotto, l'uomo aveva anche alcuni cacciavite che probabilmente utilizzava per compiere altri reati predatori.