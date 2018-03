MONTESILVANO. RAPINATO DIRETTORE DEL SUPERMERCATO

MONTESILVANO. Una rapina e' stata messa a segno ieri sera a Montesilvano, in via Matteotti. In base alla ricostruzione dei carabinieri, due individui hanno bloccato una Lancia Y condotta dal vice responsabile del supermercato Todis di via Verrotti e si sono fatti consegnare il bussolotto con i soldi che l'uomo stava andando a depositare nella cassa continua della banca, in corso Umberto. Il bussolotto conteneva seimila euro.

Poi i due, che hanno minacciato la vittima con una pistola, sono fuggiti con lo scooter nero su cui viaggiavano. Avevano entrambi il casco integrale. Inutili, fino ad ora, le ricerche promosse dai carabinieri, coordinati dal capitano Enzo Marinelli.

Ieri mattina un’altra rapina è stata messa a segno nel punto vendita Todis di Spoltore.