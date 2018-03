RUBANO IN UN CAPANNONE VENGONO ARRESTATI DALLA POLIZIA

CRONACA. L’AQUILA. Sono stati sorpresi ieri a rubare in un capannone in località San Gregorio, in via Nuova, da un uomo che ha subito avvertito la polizia. I due, di nazionalità rumena, sono stati rintracciati poco dopo sulla statale 17 a bordo di un furgone, insieme ad altri due connazionali. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di accertare che i due, dopo una fuga a piedi, avrebbero approfittato di un passaggio offerto dai connazionali, che erano all’oscuro dell’intera vicenda. Al termine delle attività d’indagine i due rumeni sono stati tratti in arresto per furto aggravato. Il furgone è stato posto sotto sequestro e la refurtiva restituita interamente al legittimo proprietario. Il furgone degli altri due, che da quello che è emerso non hanno partecipato al furto, è stato comunque sequestrato per irregolarità legate al Codice della Strada ed è stata elevata una sanzione amministrativa di circa 3000 euro.