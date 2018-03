ELEZIONI: COMUNE VASTO, SCUOLE SEDI DI SEGGIO CHIUSE 4 GIORNI

CRONACA. VASTO. In occasione delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio prossimi le scuole di Vasto sedi di seggio saranno chiuse per quattro giorni, da sabato 23 febbraio a martedi' 26 febbraio. Lo annuncia in una nota l'ufficio stampa del Comune di Vasto. Gli istituti chiusi sono la scuola media Paolucci, l'Istituto D'Arte, l'Istituto Commerciale, la scuola materna di Via della Liberta', la scuola elementare di via Bacheleth, la scuola media Rossetti, la scuola media Paolucci, la scuola elementare Spataro, la scuola elementare di Via Stirling, la scuola materna di Via Spalato, la scuola elementare di via De Gasperi, l'Istituto Tecnico Industriale di Via San Rocco, la scuola elementare di San Lorenzo, la scuola elementare di Via Incoronata, la scuola materna di via Stirling e la materna di Via Pagliarelli. Le attivita' riprenderanno regolarmente mercoledi' 27 febbraio.