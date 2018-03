DROGA, ARRESTATO MENTRE CEDE HASHISH

CRONACA. PENNE. I carabinieri di Penne hanno arrestato Bayo El Hadij Rawane, 33enne cittadino senegalese, sorpreso nei pressi dei giardini pubblici comunali nell’atto di cedere un involucro in cellophane risultato contenere 5 grammi di marijuana ad un giovane 25enne di Penne. L’operazione segue di alcuni giorni il deferimento di 4 giovani di Penne sorpresi, in tre distinte circostanze, in possesso di quantitativi di stupefacente destinati al mercato locale.