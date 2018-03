ABRUZZO/ VOUCHER DI 2 MIL EURO PER MAMME

RISORSE. ABRUZZO. Voucher di 2mila euro alle donne che hanno in carico figli fino all'età di 3 anni per garantire loro strumenti idonei alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i servizi di cura e i servizi socio-educativi per la prima infanzia. Questo prevede il programma operativo approvato ieri dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro e Politiche Sociali, che rende attuativa l'intesa fra Governo e Regioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I fondi messi a disposizione per l'Abruzzo dallo Stato sono 367mila euro.