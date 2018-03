INTERNET, SICUREZZA E PRIVACY: POLPOST E GOOGLE INCONTRANO GLI STUDENTI

INTERNET. PESCARA. Si terrà martedì 5 febbraio il Safer Internet Day 2013, il workshop di Polizia Postale e delle Comunicazioni e Google sui temi della sicurezza e della privacy online in tutte le scuole d’Italia presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 50.000 ragazzi sul tema scelto quest’anno per il Safer Internet Day, ovvero “Responsabilità e diritti nella rete: naviga con rispetto”. Buono a Sapersi è un progetto di Google, sviluppato in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha l’obiettivo di aiutare gli utenti della Rete a navigare in piena sicurezza e a gestire con consapevolezza e controllo i dati condivisi online. L’obiettivo delle attività di formazione è insegnare ai ragazzi che a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre rischi connessi alla violazione della privacy, altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri.