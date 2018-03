FURTI, DUE LADRI SORPRESI A SCASSINARE PORTE A PESCARA

CRONACA. PESCARA. La squadra Volante di Pescara ha arrestato due cittadini georgiani, entrambi di 38 anni e pregiudicati. Si tratta di Kakhaber Lomtadze e Kachaberi Kwataschidze, responsabili di tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi mentre armeggiavano sulla porta d’ingresso di alcuni appartamenti in un condominio di via Cillia. All’arrivo della Volante i due sono stati rintracciati sulle rampe delle scale mentre cercavano di fuggire. Sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso, un coltello a serramanico, un coltello multiuso ed una minitorcia. Gli arrestati sono stati portati in Questura e trattenuti sino all’udienza per direttissima per la mattina di oggi. Kwataschidze è indagato anche perché non in regola sul Territorio Nazionale.