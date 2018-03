CINQUE NUOVI BUS BI PIANO SULLE AUTOLINEE ARPA

TRASPORTI. ABRUZZO. Cinque nuovi bus a due piani lunghi circa 14 metri alti quattro, con una capienza di 86 posti, di cui 62 al piano superiore e 24 a quello inferiore, saranno impiegati sulle linee Arpa dirette a Roma: due sulla L’Aquila - Roma, altrettanti sulla Avezzano-Roma ed uno sulla Pescara - Roma.

Con questi nuovi acquisti il parco autobus in circolazione delle autolinee regionali pubbliche abruzzesi conta 625 mezzi con un’età media di 10 anni, di questi 28 sono a due piani. «Abbiamo voluto dare una risposta concreta alle richieste dei pendolari marsicani che ogni giorno si spostano verso Roma - ha dichiarato il presidente Massimo Cirulli- ogni anno sono in totale 235 mila i viaggiatori diretti verso la capitale, di questi il 44% sono lavoratori abbonati che chiedono di poter viaggiare in sicurezza e nel confort. Con questi nuovi bus pensiamo di aver dato in qualche modo ascolto alle loro legittime richieste». Morra ha ricordato anche che per facilitare il traffico passeggeri sulla linea ferroviaria che collega l’Abruzzo a Roma è stata bandita la gara per la realizzazione del sistema CTC sulla tratta Sulmona-Guidonia. Un’innovazione tecnologica che permetterà alle corse ferroviarie della Pescara - Roma di diminuire di dodici minuti i tempi di percorrenza sull’intera linea. Il costo previsto per il CTC è di 48 milioni di euro.