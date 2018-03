PESCARA. RAGAZZA SI TOGLIE LA VITA IMPICCANDOSI

PESCARA. Alle ore 15.00 odierne, in via Pascoli, i carabinieri allertati dai familiari hanno rinvenuto il cadavere di una ragazza di 28 anni che si è tolta la vita impiccandosi all’interno della propria abitazione.

La triste scoperta è stata fatta dal padre della studentessa. I motivi del gesto, riferiscono i carabinieri, sono riconducibili a questioni strettamente personali. Sul posto è stato trovato un breve messaggio lasciato dalla ragazza. Non sussiste al momento nessuna ipotesi di reato.