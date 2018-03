SAN GIOVANNI TEATINO, UNO SPAZZANEVE PER EVENTUALI EMERGENZE

CRONACA. SAN GIOVANNI TEATINO. È arrivato stamattina il nuovo spazzaneve realizzato grazie alla modifica di un mezzo già in dotazione al Comune: con una spesa di 9.000 euro, è stata acquistata la lama meccanica ed è stata montata su un automezzo comunale. «Questa nuova acquisizione – ha spiegato il sindaco, Luciano Marinucci – è importantissima perché potremo intervenire tempestivamente in tutte quelle situazioni di difficoltà che si riscontano nella parte alta della nostra cittadina. Ci stiamo ancora leccando le ferite per le spese che abbiamo dovuto affrontare l’anno scorso di fronte ad un’emergenza neve davvero eccezionale. Con questo mezzo sicuramente andremo a risparmiare sugli interventi in caso di nevicate non esagerate ed abbatteremo i costi in caso di eventi atmosferici estremi, come l’anno scorso». Si sta valutando la possibilità di acquistare anche degli spazzamarciapiedi ed uno spargisale.