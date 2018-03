ABRUZZO/EROINA NELLE SCARPE: 34ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

VASTO. Undici grammi di eroina sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto, ieri sera, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale. In manette, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito un operaio di 34 anni: l’uomo nascondeva lo stupefacente, suddiviso in dosi, all’interno delle proprie scarpe.

Gli uomini dell’Arma erano fermi nel centro abitato di Vasto quando hanno intimato l’alt ad una Fiat Bravo che sopraggiungeva. All’interno dell’auto vi erano due persone, una delle quali era il 34enne. Malgrado si trattasse di un normale controllo alla circolazione stradale ed il proprietario dell’auto avesse i documenti in regola, l’operaio, passeggero, è apparso da subito molto nervoso a tal punto da insospettire gli uomini dell’Arma. L’uomo infatti nascondeva undici grammi di eroina suddivisa in dosi all’interno delle proprie scarpe che i militari hanno poi recuperato nel corso di una perquisizione personale. Arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 34enne è stato associato alla locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.