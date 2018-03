SORPRESO CON DROGA E DUE COLTELLI IN AUTO, DENUNCIATO CARSOLANO

CRONACA. CARSOLI. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Carsoli hanno svolto un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha interessato i comuni della Piana del Cavaliere. Nel corso del servizio, i militari dell'Arma hanno attenzionato i luoghi spesso frequentati dagli assuntori di sostanze stupefacenti. In particolare, e' stato denunciato in stato di liberta' alla procura di Avezzano un 35enne di Carsoli per porto di oggetti atti ad offendere. Il ragazzo, a bordo della sua autovettura, alla vista dell'equipaggio della Stazione di Carsoli ha accelerato attirando su di se' l'attenzione. I militari, insospettiti, hanno deciso di controllarlo. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale, e' stato trovato in possesso di un involucro contenente una dose di cocaina. Inoltre, nel porta oggetti dell'auto deteneva due coltelli a serramanico, posti sotto sequestro. A quel punto, dopo gli accertamenti di rito, il giovane e' stato denunciato per porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura di L'Aquila quale assuntore per scopi non terapeutici di sostanze stupefacenti. Al ragazzo e' stata inoltre ritirata la patente ai fini della successiva sospensione.