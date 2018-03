PESCARA. TRASPORTO DISABILI, GARANTITA LA PROROGA

CRONACA. PESCARA. E’ stata ufficialmente approvata la delibera con la quale è stata garantita la proroga, intanto sino al prossimo 28 febbraio, del servizio di assistenza domiciliare integrata e di trasporto per alcuni assistiti diversamente abili di Pescara, servizio che nel frattempo è già ripreso a pieno ritmo; dal primo marzo sino a fine 2013 sarà il Comune di Pescara a coprire la spesa con risorse personali nel caso in cui la Regione non fosse in grado di assicurare il fondo necessario.