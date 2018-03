ROSETO DEGLI ABRUZZI: RUBANO PNEUMATICI. ARRESTATI

CRONACA. ROSETO. I Carabinieri di Roseto degli Abruzzi, agli ordini del Luogotenente Enzo Procida, hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate due cittadini stranieri ed un italiano. Si tratta di Stefan Dumitru Cananau, 23enne rumeno, residente a Pratola Peligna, Riza Molla, albanese 23enne, pure residente a Pratola Peligna e Andrea Di Loreto, 25enne, residente a Corfinio. I tre stavano smontando pneumatici di una BMW 320, parcheggiata lungo la Via Nazionale Adriatica Sud, in prossimità del cinema Odeon di Roseto, quando sono stati sorpresi sul fatto da una pattuglia della Stazione di Roseto che li ha bloccati e tratti in arresto. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Gli stessi, a seguito di ispezione degli effetti personali, sono stati trovati in possesso di chiavi alterate, sottoposte a sequestro. Dopo le formalità di rito sono stati rinchiusi nella camera di sicurezza della Stazione di Roseto per poi essere giudicati dal Tribunale di Teramo che ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di dimora nelle rispettive località di residenza.