GIORNATE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA AL CASTELLO ORSINI

L’AQUILA. Venerdì 25 Gennaio 2013 a partire dalle ore 10.00 presso il Castello Orsini di Avezzano, in programma la proiezione del film “Io non ho paura” di Gabriele Salvatores (Italia, 2003), alla presenza delle Scuole Medie Inferiori cittadine.

L’iniziativa organizzata dall’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica” in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia dell’Aquila, è inserita all’interno delle Giornate sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’approccio multidisciplinare con la presenza di diversi psicologi e psichiatri, unito al fascino eterno della settima arte con la proposta di significativi lungometraggi adatti ad una fascia di età scolare (11 – 13 anni), faciliterà la comprensione degli argomenti proposti.

Al termine del film è previsto un breve dibattito a cura di Angelo Gallese, Psichiatra.

Ingresso libero.