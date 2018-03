UN CORTO CIRCUITO MANDA IN FIAMME UN’AUTO

CRONACA. ATESSA. Un’auto in fiamme nel centro abitato di Perano, ieri sera, ha destato l’allarme dei passanti che hanno subito avvertito il 112 dei carabinieri. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Atessa, intervenuti immediatamente con la collaborazione dei vigili del fuoco, hanno però subito accertato che l’accaduto non aveva natura dolosa. Si era trattato infatti di un incendio che, verosimilmente, si era generato a seguito di un corto circuito innescatosi perché la proprietaria dell’auto, una casalinga di 54 anni, aveva parcheggiato la macchina su una strada in leggera discesa, con la marcia inserita, senza azionare il freno di stazionamento. L’incendio, che ha provocato danni alla parte anteriore dell’auto, una Ford Fiesta, è stato domato dai vigili del fuoco.