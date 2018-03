PESCARA, RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI PER 476 FAMIGLIE

CRONACA. PESCARA. Sono 476 le famiglie che potranno beneficiare del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2012-2013, sulle 515 domande pervenute all’Ufficio Pubblica istruzione. 39 gli utenti esclusi, di cui 24 per aver presentato l’istanza oltre il termine di scadenza dello scorso 23 novembre e 15 per non aver sanato o completato la presentazione dei documenti. Nei prossimi giorni il Comune pubblicherà la graduatoria degli aventi diritto per consentire la presentazione di eventuali ricorsi, ma per febbraio l’amministrazione comunale dovrebbe cominciare a erogare le somme di rimborso, proporzionale alla spesa sostenuta, sino a esaurire il fondo di 56mila euro complessivi.