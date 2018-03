CITTA’ SANT’ANGELO, ANCORA SOSPESA ATTIVITA’ DIDATTICA SCUOLE RITUCI E GIANSANTE

CRONACA. CITTA’ SANT’ANGELO. Prolungata l'ordinanza di chiusura per via Circonvallazione in seguito al parziale crollo del soffitto di un'abitazione privata Resta sospesa l'attività didattica della scuola primaria Pasquale Ritucci e chiusa la media Nicola Giansante nel solo Centro Storico. L'attività didattica riprenderà solo per i ragazzi delle classi terza media grazie all'organizzazione di doppi turni nella scuola media a Marina di Città Sant'Angelo: garantendo alle famiglie il trasporto scuolabus, gli alunni recupereranno le ore di lezione giovedì e venerdì pomeriggio (dalle 14.30 alle 18.30) e sabato mattina (dalle 9.30 alle 14.00).