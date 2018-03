PESCARA. IL CONSIGLIERE DOMENICO LERRI ADERISCE A LA DESTRA

PESCARA. «Ho scelto di abbracciare il partito de La Destra, e con esso i saldi principi, le regole della meritocrazia, la possibilità di espressione». Con queste parole Domenico Lerri, consigliere comunale di Pescara, decide di aderire al movimento di Storace. Esprime soddisfazione per la decisione di Lerri, Luigi D’Eramo, segretario regionale del partito: «Cresce il consenso intorno a La Destra che oggi conta su una squadra di amministratori impegnati, trasparenti e di polso».

“Ringrazio il Pdl per avermi dato la possibilità di avviare il mio progetto politico per Pescara – prosegue Lerri - La funzione di un consigliere è quella di adempiere alla delega dei propri elettori, di fare il bene della città che rappresenta. All’interno del Pdl sentivo di non poter esprimere pienamente il mandato consegnatomi con fiducia. Sono abituato a combattere e a confrontarmi e so che all’interno de La Destra potrò farlo da pari. Appartengo a una classe dirigente giovane che deve a Pescara il cambiamento che si aspetta».