PESCARA, SICUREZZA ARGINI GOLENA: 6 DITTE IN GARA

CRONACA. PESCARA. Sono sei le imprese che hanno presentato la propria offerta per la gara d’appalto indetta dall’amministrazione comunale di Pescara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza degli argini golenali del fiume Pescara a ridosso dell’area ex Camuzzi, opera propedeutica e che si svolgerà in parallelo alla realizzazione del Ponte Nuovo. Ieri si sono aperte le procedure di gara con l’apertura delle buste, procedure che proseguiranno e termineranno a fine settimana. L’intervento prevede la costruzione di una vera barriera contro eventuali piene o rischio esondazioni, barriere alte 1,60 metri, con l’automazione delle tre porte di ferro installate sul territorio quale difesa contro lo straripamento del fiume e, sulla sponda sud, con il rifacimento della pista ciclabile realizzata dalla Provincia di Pescara, che, anch’essa, dovrà essere rialzata per almeno 1 metro e mezzo. Il prezzo base della gara è pari a 1milione 800mila 278,68 euro, di cui 41mila 39,81 euro per la progettazione esecutiva.