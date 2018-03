NASCE CONSORZIO “TERRE DEL PIACERE”, COINVOLTI 40 COMUNI TRA PESCARA E CHIETI

CRONACA. PESCARA. Fare rete per una promozione turistica coordinata del territorio. E' questo l'obiettivo del consorzio “Terre del piacere”, una vera e propria azienda di promozione della destinazione turistica che è stata presentata in Provincia a Pescara alla presenza del presidente dell’ente Guerino Testa, di Claudio Ucci responsabile del progetto, dei sindaci, amministratori e privati coinvolti. Il progetto riguarda circa 40 comuni del territorio della provincia di Pescara e di Chieti e più di un centinaio di operatori del settore.

Finalità del consorzio è creare un motore di sviluppo locale e di attrazione turistica per l'Italia e per l'estero, facendo sistema e realizzando un brand turistico forte e riconoscibile. Ruolo del consorzio, una volta costituito, sarà quello di organizzare un marketing territoriale comune volto alla migliore accoglienza e alle future azioni di promo-commercializzazione.