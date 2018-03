CHIETI, GIOVEDI’ INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO

UNIVERSITA’. CHIETI. Si terrà giovedì 24 gennaio, a partire dalle ore 10.30 presso l’Aula Magna di Ateneo nel Campus di Chieti, la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2012/2013 dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. Nella relazione inaugurale, che apre come di consueto la cerimonia, il Rettore Carmine Di Ilio affronterà i temi inerenti la situazione del sistema universitario in ambito nazionale e regionale. Una fotografia dello stato di fatto dell’Università investita negli ultimi anni da una notevole serie di trasformazioni, forse le più importanti tra quelle che hanno riguardato l’istruzione universitaria del nostro Paese e che ha impegnato gli Atenei in uno sforzo di adeguamento straordinario. Il programma della giornata prosegue con la prolusione del Prof. Giovanni Brancaccio, Ordinario di Storia Moderna e Contemporanea della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, sul tema “Idea e storia d’Europa nella storiografia del secondo ‘900” e con gli interventi di Simone Calci, in rappresentanza del personale amministrativo e tecnico e di Gustavo Adolfo Velasquez Del Valle, in rappresentanza degli studenti. A seguire, verranno insigniti dell’onoreficenza accademica della Minerva Marcello De Cecco ed Ettore Spalletti.