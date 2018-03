VENDEVA ONLINE UN IPHONE 4 MA ERA UNA BUFALA: 56ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

CASTEL FRENTANO (CH). Quando si è visto recapitare a casa un cellulare di marca cinese invece del tanto atteso Iphone 4, il giovane 20enne di Castel Frentano è impallidito. Il venditore, contattato su un sito internet specializzato negli acquisti online, gli aveva assicurato che il telefono era autentico e il prezzo, soli 200 euro, era un vero affare. Purtroppo però l’euforia di entrare in possesso del modernissimo apparecchio telefonico, tanto in voga tra i più giovani, non ha fatto riflettere abbastanza il 20enne che ha subito confermato l’acquisto ed effettuato il pagamento mediante vaglia postale. Solo quando si è visto recapitare a casa un telefono cellulare cinese di modico valore si è reso conto di essere stato imbrogliato e, non avendo alcun modo di rientrare in possesso del denaro e restituire al mittente quell’apparecchio, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della stazione di Castel Frentano per sporgere denuncia. I militari, sulla base delle indicazioni fornite dal 20enne, hanno effettuato una serie di indagini che hanno permesso di risalire al venditore, un uomo di 56 anni del nord Italia, che è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di frode in commercio.