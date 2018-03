ABRUZZO, VA AVANTI RACCOLTA FIRME PER OSCAR GIANNINO

POLITICA. ABRUZZO. In questi giorni, i movimenti che, come 'Fare per fermare il declino', non sono ancora in Parlamento stanno raccogliendo le firme necessarie alla presentazione delle liste: in Abruzzo la quota e' di almeno 1.000 firme per la Camera e altrettante per il Senato, un numero consistente - spiega una nota - ma non impossibile da raggiungere considerato il grande seguito del movimento nella nostra Regione. «Presentare la lista Fare per Fermare il Declino in Abruzzo è una priorità assoluta: in una situazione in cui e' necessario raggiungere, a livello nazionale, il quorum del 4% per entrare in Parlamento, ogni circoscrizione elettorale deve contribuire attivamente. Occorre dare un forte segnale sia alla politica tradizionale sia all'antipolitica e al populismo». Il candidato premier Oscar Giannino è impegnato in tutta Italia per sostenere da leader un movimento. La raccolta firme in Abruzzo è arrivata alla settimana cruciale. I prossimi appuntamenti di rilievo sono: Lanciano - Lunedì 14 e Martedì 15 Gennaio, Raccolta firme presso Hotel Excelsior, Viale della Rimembranza, 19. Entrambi i giorni dalle 18,30 alle 20,30. Presenza di pubblico ufficiale per la raccolta delle firme. Cappelle Sul Tavo - Martedi' 15 Gennaio, Evento Aperitivo presso Ristorante "Bruno's", Via Carducci, 54. Presenza di pubblico ufficiale per la raccolta delle firme. Orario: dalle 19 alle 21. Pescara - Mercoledi' 16 Gennaio, Evento Aperitivo presso Bar Saquella di Piazza Salotto, dalle 19,30 alle 20,30. Presenza di notaio per la raccolta firme.