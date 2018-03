ARRESTATA DALLA POLSTRADA SPACCIATRICE DI EROINA

Montesilvano. Nella serata di ieri, intorno alle ore 22.00 nel corso di una attività di vigilanza in Montesilvano, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pescara, in corso Umberto, all’intersezione con la S.S. 16 (cosiddetta Variante), intimava l’alt ad una autovettura Fiat Panda di colore nero diretta verso sud con a bordo due donne.

Mentre erano ferme per la sottoposizione al controllo, una delle donne, Cinzia De Lellis Cinzia, di anni 34, pescarese, residente a Montesilvano, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, ha tentato di fuggire e nel corso della fuga si è disfatta di un involucro di cellophane di colore bianco estratto dalla propria tasca.

Raggiunta dai poliziotti, bloccata, è stato recuperato l’involucro contenente 100 gr. di eroina. La De Lellis veniva quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotta in carcere a Chieti. L’altra donna, di Alanno, pescarese, di anni 68, con precedenti specifici, è stata invece indagata in stato di libertà per il medesimo reato.