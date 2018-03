TENTA FURTO IN UN BAR E FUGGE SUI TETTI, ARRESTATO=

PESCARA. Mattia Ferri, 26 anni, pescarese, e' stato arrestato nelle notte dal personale della squadra volante per un tentativo di furto messo a segno in un bar di via di Sotto, a Pescara, mentre il complice e' riuscito a dileguarsi. La polizia e' arrivata sul posto su segnalazione di un passante che aveva sentito dei rumori e all'arrivo gli agenti hanno notato i due che cercavano di scassinare la porta del locale. Hanno tentato la fuga scavalcando recinzioni, cancelli di abitazioni private e salendo su alcune tettoie, inseguiti dai poliziotti, fino a quando Ferri e' stato fermato in via Baldacci. L'altro e' scomparso passando per un tetto. Ferri ha precedenti per reati contro il patrimonio ed e' sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma. Aveva con se' dei guanti da lavoro e una piccola torcia. Sul posto hanno lasciato degli arnesi da scasso, che sono stati sequestrati agli agenti, diretti da Alessandro Di Blasio.