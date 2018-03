AVEZZANO. POLIZIA E CARABINIERI ARRESTANO 2 PERSONE

AVEZZANO. A seguito degli episodi verificatisi negli ultimi giorni il personale del Commissariato e della Compagnia Carabinieri di Avezzano hanno predisposto dei servizi coordinati per la prevenzione e contrasto del fenomeno dei furti in abitazione e negli esercizi commerciali in ambito cittadino. Tali servizi hanno permesso, ieri sera, di trarre in arresto due persone, Federico Vernarelli di anni 36, con precedenti di polizia, e Assunta Liberati di anni 37, colti nella flagranza di reato di furto aggravato ai danni dell’autoscuola “Moderna” di Avezzano.

L’attività di polizia era scattata in seguito ad una telefonata giunta al 113 che avvertiva di un veicolo che si muoveva con fare sospetto nei pressi di Piazzale Kennedy.

A seguito della segnalazione nei pressi di via Cassinelli sono state rintracciate a bordo di un’auto 2 persone che alla vista delle Forze di Polizia si sono dati alla fuga.

Fermati sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di refurtiva, che a seguito di indagine è risultata rubata nella vicina autoscuola.

Il materiale recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre per altra refurtiva recuperata a bordo del veicolo sono in corso le indagini per accertarne la provenienza.