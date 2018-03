ADSU L'AQUILA: MENSE UNIVERSITARIE INFORMATIZZATE

CRONACA. L’AQUILA. L'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell'Aquila ha attivato l'informatizzazione dell'accesso alle mense universitarie. L'innovazione e' stata introdotta il 7 gennaio scorso. Lo rende noto il presidente dell'azienda, Francesco D'Ascanio. Tutti gli studenti universitari e gli altri aventi diritto all'accesso alle mense universitarie, quali per esempio dipendenti dell'Adsu, Regione Abruzzo e Universita', potranno ritirare presso gli Uffici dell'Azienda siti nell'ex Caserma Campomizzi, Pal. D, la tessera magnetica nominativa. La stessa, consegnata al cassiere della mensa, consentira' non solo la identificazione dell'utente ma anche la visualizzazione della tariffa da applicare, intera o agevolata. «Oltre a consentire un efficace sistema di controllo sugli accessi e sui pasti erogati dalla ditta appaltatrice del servizio ristorazione - spiega D'Ascanio - il sistema permettera' all'Azienda, una volta a regime, anche un risparmio di spesa».