A FUOCO RIMESSA AGRICOLA NEL PESCARESE

CRONACA. PESCARA. E' in corso dalle 2.30, a Pianella, in contrada Morrocino, l'incendio di una rimessa agricola all'interno della quale erano conservati rotoballe e mezzi agricoli. I vigili del fuoco di Pescara sono ancora a lavoro per spegnere il rogo di cui non si conoscono le cause. Particolarmente complesse le operazioni per la messa in sicurezza considerato che si tratta di materiale facilmente infiammabile.