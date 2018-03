CEPAGATTI. RAPINA IN UN BAR

CRONACA. PESCARA. Intorno alla mezzanotte di ieri uno sconosciuto, travisato da passamontagna ed armato di coltello si è introdotto in un bar dove all’interno era presente il solo titolare. Con calma, si è fatto consegnare l’incasso della giornata, superiore ai mille euro, e dopo aver legato le mani del proprietario con del nastro isolante al fine di guadagnare qualche minuto per dileguarsi, si è allontanato dal luogo sottraendo alla vittima l’autovettura Mercedes. Lo sconosciuto, con accento locale ed alto circa 1.70, ha poi fatto perdere le proprie tracce. Sono in corso le ricerche dei Carabinieri di Cepagatti e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara.