GIULIANOVA. MEZZI SENZA ASSICURAZIONE SEQUESTRATI A FAMIGLIE ROM

GIULIANOVA. Questa mattina, i Carabinieri di Giulianova si sono recati nel parcheggio pubblico sito in via Di Vittorio dove hanno sequestrato un autocarro Ford Transit adibito al trasporto di cavalli, privo di copertura assicurativa. Inoltre sia nella mattinata odierna, sia nei giorni addietro i militari hanno posto sotto sequestro numerose autovetture, di cui la maggior parte , di proprietà ed in uso a cittadini rom locali, tutte circolanti senza la prescritta copertura assicurativa . Tale condotta suscita sempre lamentele nonché allarme nella popolazione civile –hanno spiegato i carabinieri- che osserva i bolidi sfrecciare per le vie del centro cittadino mettendo a repentaglio l’incolumità di tutta la cittadinanza. In località Colleranesco, l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri, all’atto di caricare due autovetture di cui una Smart sul carro attrezzi ha suscitato l’applauso degli occasionali passanti.