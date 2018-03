PESCARA. SABATO E DOMENICA I CORSI PER “IMPARARE LA PARTECIPAZIONE”

PESCARA. Sabato 12 e domenica 13 Gennaio 2013, allo spazio Matta di via Gran Sasso, 53 (Pescara) la SO.HA. GiovaniCittadiniAttivi istruirà i partecipanti del workshop “Libértiamo”, sulle tecniche di creazione di un’associazione e di organizzazione di un evento.

Il corso è completamente gratuito e ha lo scopo di istruire i cittadini aderenti al programma sui metodi e gli strumenti per la partecipazione, presupposto per la libertà e la democrazia.

Le due giornate del workshop verranno svolte attraverso l'educazione non formale. I giovani saranno direttamente coinvolti nelle discussioni che verranno intervallate da proiezioni di video, focus su determinati argomenti, ascolto di canzoni, giochi di ruolo.

Il primo giorno, dopo aver risposto al “Perché creare un’associazione”, il tutor formerà i partecipanti sulle diverse tipologie di associazioni, gli albi, lo statuto e, a fine giornata, simuleranno la creazione di un’associazione tramite un gioco di ruolo.

Nel secondo giorno si informeranno i partecipanti sul “Come fare progetti”, sul reperimento delle risorse e sull’organizzazione pratica di un evento. A fine giornata, oltre al gioco di ruolo per simulare la creazione di un evento, la SO.HA. presenterà Web Riot, un corso per realizzare siti web con Joomla 2.5.