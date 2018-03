L’AQUILA. EDILIZIA SCOLASTICA. INTERVENTI PER OLTRE 800MILA EURO

L’AQUILA. Interventi per oltre 800mila euro sulle scuole cittadine, comprese quelle ospitate nei Moduli ad uso scolastico provvisorio (Musp) realizzati a seguito del sisma. È il programma annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici e all’Edilizia scolastica Alfredo Moroni.

«Effettueremo interventi di manutenzione straordinaria - ha spiegato Moroni - su tutti i Musp, che sono complessivamente 27, del territorio comunale, e sulle relative pertinenze. Sono già in corso le procedure per la redazione dei progetti esecutivi e il costo totale dei lavori sarà pari a 444mila 750 euro. Procederemo inoltre all’esecuzione di interventi generali di manutenzione sugli edifici scolastici comunali, sulla base di criticità individuate dai tecnici del Settore Ricostruzione pubblica del Comune e delle segnalazione dei dirigenti scolastici. Per questi lavori, per cui sono in corso le procedure di gara e che riguarderanno scuole di ogni ordine e grado, la spesa sarà invece di 140mila euro. Interventi di manutenzione straordinaria - ha proseguito Moroni - riguarderanno inoltre la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di San Giacomo, con sostituzione globale degli infissi e delle vetrate preesistenti con altri a risparmio energetico e isolamento termico e acustico, per totali 100mila euro. Il progetto prevede per i due edifici anche il rifacimento del muro di cinta, il cui costo è pari a 140mila euro. I lavori inizieranno in concomitanza con la chiusura estiva delle scuole».