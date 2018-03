ALLUVIONE, ARRIVANO ALTRI 8 MILIONI NEL TERAMANO

CRONACA. TERAMO. Il Commissario Valter Catarra esprime la sua soddisfazione e un «ringraziamento a nome di tutti i Comuni che hanno subito danni» per l’iniziativa assunta dal senatore Paolo Tancredi che, presentando un apposito emendamento alla legge di stabilità, ha fatto stanziare altri 8 milioni per il risarcimento. Salgono quindi a 33 milioni le risorse stanziate: al momento sono state accreditate sull’apposito conto aperto dalla Struttura commissariale 3 milioni 696 mila euro; gli ulteriori importi ( ancora 1.232.144 dal Fondo della Protezione Civile e 20 milioni dalle annualità 2000-2006 di Fas non utilizzati) saranno trasferiti non appena il Ministero dell’Economia e delle Finanze li erogherà materialmente insieme agli ultimi 8 recentemente approvati. «Stiamo parlando di cifre importanti che ci consentiranno di rispondere adeguatamente alle richieste dei Comuni e degli altri enti territoriali che hanno subito dei danni – commenta il Commissario Valter Catarra – i Comuni, con i 13 milioni richiesti, hanno la precedenza su tutti gli altri e siamo a buon punto con l’esame della documentazione presentata che comunque va valutata con estrema attenzione visti i criteri, assolutamente chiari e non flessibili (possono essere rimborsate solo gli interventi di somma urgenza assunti dopo l’alluvione e comunque con un nesso diretto con la calamità naturale ndr) con i quali possiamo procedere alle erogazioni».