MONTEREALE: DUE ROMENI DENUNCIATI PER FURTO AGGRAVATO

L’AQUILA – I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila, nel corso dei servizi per il controllo del territorio tesi alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno denunciato due cittadini romeni per tentato furto aggravato.

In particolare i due stranieri sono stati sorpresi dagli operai del Comune di Montereale mentre tentavano di asportare gasolio dal deposito comunale, al momento aperto.

L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Montereale ha permesso di rintracciare i due, che nel frattempo si erano dati alla fuga, e di denunciarli in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila per tentato furto aggravato in concorso.