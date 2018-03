L’AQUILA. REFERENDUM SUL LAVORO: RACCOLTE 800 FIRME

L’AQUILA. Questa mattina sono state depositate in Corte di Cassazione le 650 mila firme raccolte in tutta Italia per i referendum su ripristino dell'articolo 18 e difesa del contratto nazionale di lavoro, abrogativi della recente legge Fornero e della manovra Sacconi-Berlusconi del 2011. Nella provincia dell'Aquila, oltre alle iniziative promosse assieme ai comitati referendari unitari, Rifondazione Comunista da sola ha raccolto 800 firme, principalmente nei Comuni di L'Aquila, Sulmona, Pescasseroli, Pizzoli, Luco dei Marsi.