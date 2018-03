FUGGE DA CASA DI CURA E SCOMPARE DEGENTE NON IDENTIFICATA

PESCARA. Una ragazza di 25-30 anni, ricoverata a Citta' Sant'Angelo nella clinica Villa Serena, e' scomparsa da ieri. Era in giardino e passeggiava con altri pazienti quando si e' allontanata e di lei si sono perse le tracce. Non si conoscono le sue generalita' perche ' non parla e non si sa neppure se sia o meno italiana. E' affetta da disturbo schizofrenico disorganizzato. A lanciare l'allarme ai carabinieri e' stato il medico di turno della struttura che ha fatto scattare le ricerche dei militari dell'Arma in tutta la zona e nei comuni limitrofi. La ragazza e' stata accompagnata in clinica il 28 dicembre dal personale della questura di Pescara che non l'ha identificata e le ha attribuito, tramite le impronte digitali, un codice unico identificativo.