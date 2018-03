PESCARA. BLITZ A RANCITELLI. NUOVA RAFFICA DI CONTROLLI

PESCARA. Anche stamattina è stato effettuato nel quartiere Rancitelli un servizio di controllo del territorio, polizia giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica, disposto dal Questore dr. Paolo Passamonti, che ha interessato segnatamente lo stabile denominato “Ferro di Cavallo”, ubicato in questa Via Tavo, per poi estendersi nel quartiere di Fontanelle e nella zona di Zanni.



Sono state controllate 18 persone 12 veicoli, 7 persone denunciate di cui 2 per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Pescara e 5 per occupazione abusiva di alloggi Ater. Sono state effettuate 3 perquisizioni domiciliari e personali, elevata una contravvenzione al codice della strada.

E’ stato sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo.