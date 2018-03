PARCO CHICO MENDEZ GIULIANOVA, SGOMBERATO ACCAMPAMENTO

CRONACA. GIULIANOVA. A seguito di reiterate segnalazioni da parte di cittadini giuliesi, residenti nei pressi del parco Chico Mendez, che lamentavano la presenza notturna di cittadini stranieri all’interno del parco, i carabinieri, in collaborazione con personale della Polizia Municipale del Comune di Giulianova, hanno proceduto alle operazioni di sgombero dei due vagoni abbandonati, (una volta utilizzati come sede di pubblico esercizio di somministrazione), abusivamente utilizzati da alcuni individui rumeni, dediti all’accattonaggio per le vie del centro rivierasco. Nel corso dell’operazione sono stati trovati materassi, coperte, pentolame, vetri infranti, fornelletti e stufe per la preparazione di cibi, insomma, tutto l’occorrente per un vero e proprio accampamento di fortuna. Il servizio, iniziato alle ore 9 è andato avanti per tutta la mattinata e si è concluso con la messa in sicurezza di tutta l’area mediante chiusura dei due cancelli d’ingresso e la contestuale rimozione del materiale ad opera di maestranze comunali. Al momento dell’intervento non era presente alcun cittadino straniero. Adesso l’ Arma provvederà ad attivare le necessarie procedure per la rimozione dei due vagoni.