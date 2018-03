IN CIMA ALL’HIMALAYA IN TRE SETTIMANE: ECCO L’IMPRESA DI ALPINISTI ABRUZZESI

CRONACA. ABRUZZO. Si chiama “Earth Mater: dal Gran Sasso all’Himalya” il progetto presentato oggi alla sede del consiglio regionale di Pescara. Una spedizione di alpinisti, guidata da Davide Peluzzi, tenterà il 17 aprile prossimo, di scalare la vetta dell’Himalaya in sole tre settimane. Sono 25 gli uomini che, giunti in cima, depositeranno una pietra del Gran Sasso con sopra incisi i versi del poeta Gabriele D’Annunzio (“ove la pietra è figlia della luce e sostanza dell’aere è il pensiere”) insieme a frammenti di intonaco della Casa del poeta. L’impresa, coordinata dalla Perigeo Explora, rappresenterà un momento simbolico : l’incontro fra due realtà così diverse e lontane, Europa ed Asia ma unite, in quell’occasione, da scienza e cultura. 05/04/2011 10.10