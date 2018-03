L’AQUILA. APPROVATO PROGETTO PRELIMINARE PER CAMPO SPORTIVO PAGANICA

L’AQUILA. La giunta comunale, su proposta deliberativa dell’assessore ai Lavori pubblici Alfredo Moroni, ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un campo di calcio nella frazione di Paganica.

«Si tratta di una struttura, prevista nel Piano triennale dei lavori pubblici approvato dal Consiglio comunale l’ottobre scorso, dall’importante valenza aggregativa - ha spiegato l’assessore Moroni - e sorgerà nei pressi del popoloso quartiere Case della frazione di Paganica. Il campo di calcio verrà realizzato grazie alla generosa donazione, pari a 250mila euro, della Lega Italiana Calcio Professionistico, la Lega Pro. A questi si aggiungono ulteriori 220mila euro messi a disposizione dal Monte dei Paschi di Siena, per il tramite della Provincia, che verranno impiegati per la realizzazione degli spogliatoi. Il progetto, donato dall’associazione sportiva Paganica Calcio, è stato redatto dagli ingegneri Alessia Natale e Mauro Nardis» .

«La nascita dei nuovi insediamenti abitativi nella frazione di Paganica, una delle più popolose del comprensorio, - ha concluso Moroni - ha reso necessaria la progettazione e la realizzazione di strutture sportive che sopperiscano all’esigenza di socialità della comunità, con uno sguardo particolare ai giovani e ai più piccoli. Ringraziamo i donatori che, dopo il sisma, hanno voluto far sentire chiaramente la propria solidarietà, attraverso un atto concreto e un progetto di grande utilità e di valenza strategica per il territorio».