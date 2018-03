CELANO, DOMENICA COMMEMORAZIONE DEL TERREMOTO DELLA MARSICA DEL 1915.

CELANO. Giornata di commemorazione a Celano per il terremoto che sconvolse la Marsica la mattina del 13 gennaio 1915.

Le cerimonie, che hanno il patrocinio del Comune, della Provincia e dell’assessorato regionale alla Protezione civile, sono suddivise in tutto l’arco della giornata.

Si inizia alle ore 11 con una solenne Messa nella chiesa di San Giovanni celebrata dal Parroco Don Claudio Ranieri. Alle 12 le autorità e i cittadini deporranno una corona al monumento a Mariannina Letta che, posizionato all’ingresso del cimitero comunale di Celano, simboleggia il ricordo di tutti coloro che persero la vita a seguito del sisma. Alle 16,30 presso l’auditorium “E. Fermi” avverrà la presentazione del primo eBook storico di Celano: “Marsica 1915: il terremoto tra immagini e documenti” scritto e realizzato da Gianvincenzo Sforza, titolare dell’ “Archivio Sforza di Celano”. Il dischetto, che verrà distribuito ai partecipanti, è stato realizzato grazie alla sovvenzione del Comune di Celano. Durante la presentazione del eBook verranno mostrati in sintesi i capitoli del libro, i documenti inediti consistenti nei telegrammi relativi all’emergenza vissuta a Celano e le foto della città prima e dopo il terremoto.