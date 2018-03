LAVORO: NEW TRADE RICHIAMA 13 OPERAI E CONVOCA SINDACATI

GISSI. La New Trade srl di Gissi ha richiamato al lavoro per questa mattina 13 operai sui 32 che risultano in servizio. L'azienda ha comunicato ieri pomeriggio per telefono a ciascuno degli operai, in gran parte donne, se era nella lista dei rientranti a lavoro oppure no. A chi e' stato detto di non rientrare a lavoro, riferiscono le maestranze, non e' stato spiegato quando e se tornera' a lavorare nell'azienda che ricondiziona abiti usati. L'azienda ha convocato inoltre un incontro con i sindacati per le 14.30 di oggi per chiarire la situazione. I lavoratori che non sono tornati a lavoro si raduneranno davanti i cancelli della New Trade in attesa dell'esito dell'incontro.