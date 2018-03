GRUPPO DI RICERCA DELL’ATENEO AQUILANO SI AGGIUDICA PREMIO INTERNAZIONALE

L’AQUILA. Il gruppo di ricerca guidato dal prof. Antonio Orlandi, del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, composto dal prof. Giulio Antonini e dagli ingegneri F.De Paulis, D.Di Febo e H.Nisanci, tutti dello stesso Dipartimento, ha ottenuto lo Shared University Research Grant della IBM Corporation.

Il premio è stato assegnato per le ricerche che il gruppo ha svolto sul tema “Developing System-Level EMC Techniques for High speed Differential Traces”.

Questo riconoscimento, che IBM riserva ai gruppi di ricerca universitari più prestigiosi e innovativi a livello mondiale, consiste in apparecchiature hardware e software IBM e in particolare in un sistema di calcolo basato su processori Intel Xeon, in grado di risolvere problemi di calcolo elettromagnetico con oltre 60 milioni di nodi.

L’IBM SUR GRANT è stato ottenuto dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. Orlandi già negli anni 2004, 2005 e 2006. Le apparecchiature oggetto dei premi precedentemente conseguiti, collocate nei locali del Laboratorio di Integrità del Segnale presso il Polo universitario di Roio, sono però andate perdute a causa del sisma del 2009.